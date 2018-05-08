Ещё
Курс доллара и евро на 8 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара и евро на 8 мая 

Банки.ру 57 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 мая, составляет 62,7148 рубля. Официальный курс евро — 74,8125 рубля.
Банки.ру: последние новости
Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег Путин: ключевая задача на ближайшие годы — повышение доходов россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1296
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом349
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли41
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина323
Главным событием для рубля станет 12 мая5
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение