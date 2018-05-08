На улице Антонова в Пензе начали прокладывать ливневую канализацию 

В областном центре продолжается масштабная реконструкция улицы Антонова в микрорайоне ГПЗ-24. Работы на участке проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». По данным пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время на улице Антонова начали прокладывать ливневую канализацию. Дорожники выполнили 15% от запланированного объема работ.
Помимо этого, на данный момент уже полностью выполнена вырубка зеленых насаждений, а также установлены почти все дорожные знаки на время работ — 80%.
«По информации Управления капитального строительства города Пензы на 04.05.2018 освоено по представленным объемам — 5 000,00 тыс. рублей, в том числе: 1 000,00 тыс. рублей — бюджет города Пензы; 1 500,00 тыс. рублей — бюджет Пензенской области; 2 500,00 тыс. рублей — федеральный бюджет», — уточнили в пресс-службе мэрии. Напомним, ранее власти Пензы рассказали о намерении увеличить пропускную способность улицы Захарова.