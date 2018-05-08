На улице Антонова в Пензе начали прокладывать ливневую канализацию

В областном центре продолжается масштабная реконструкция улицы Антонова в микрорайоне ГПЗ-24. Работы на участке проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». По данным пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время на улице Антонова начали прокладывать ливневую канализацию. Дорожники выполнили 15% от запланированного объема работ.

Помимо этого, на данный момент уже полностью выполнена вырубка зеленых насаждений, а также установлены почти все дорожные знаки на время работ — 80%.