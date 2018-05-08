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Обманутые дольщики «СтройКомСервис» получат компенсацию
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Обманутые дольщики «СтройКомСервис» получат компенсацию 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге вступило в законную силу решение суда по делу обманутых дольщиков к ООО «СтройКомСервис».
В 2015 году оренбуржцы заключили договор, объектом которого являлась однокомнатная квартира. Согласно его условиям, срок окончания строительства и ввод объекта в эксплуатацию был обозначен до IV кв 2016 года. Однако условия до настоящего момента не выполнены, а исполнителя в марте 2017 года признали банкротом.
Поскольку гражданская ответственность застройщика на случай неисполнения обязательств была застрахована, истцы потребовали взыскать возмещение со страховщика. И в конце 2017 года в Ленинском районном суде Оренбурга рассмотрели иск двух участников долевого строительства о взыскании страховки и компенсации морального вреда.
Решением суда в пользу каждого взыскано по более 750 тыс. рублей. После рассмотрения апелляции оно вступило в законную силу.
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