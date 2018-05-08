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Жилой дом площадью почти 300 квадратных метров сгорел в Приморье
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Жилой дом площадью почти 300 квадратных метров сгорел в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Вчера, 7 мая, в 10.44 на пульт пожарной охраны города Находки поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сибирской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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