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Жилой дом площадью почти 300 квадратных метров сгорел в Приморье
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Жилой дом площадью почти 300 квадратных метров сгорел в Приморье
Primpress
1 час назад
Комментарии
Фото:
Primpress
Вчера, 7 мая, в 10.44 на пульт пожарной охраны
города Находки
поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сибирской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на
ГУ МЧС России
по
Приморскому краю
.
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