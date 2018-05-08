Ветеранские семьи в Приморье готовятся к переезду в новые квартиры

12 ветеранских семей в этом году получили свидетельства на социальную выплату для приобретения жилья. Все уже подобрали подходящие квартиры и оформляют документы купли-продажи.

Арсеньеве, В 2018 году новоселье справят трое участников войны. Остальные — вдовы фронтовиков, проживающие во Владивостоке Лесозаводске , Большом Камне, Дальнереченске Спасском , Хорольском и Черниговском районах.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, обязательства государства по обеспечению жильем приморских ветеранов в этом году выполнены. На эти цели федеральный бюджет направил в регион почти 23 миллиона рублей на приобретение квартир 12 ветеранским семьям.

«В очереди на следующий год остаются 22 человека. Это один житель блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов», — уточняет директор департамента Лилия Лаврентьева

Напомним, работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. Программа финансируется за счет средств федерального бюджета.

Исключение — 2015 год, когда по поручению Губернатора Приморья из резервного фонда Администрации Приморского края было направлено 8,6 миллионов рублей на обеспечение квартирами участников Великой Отечественной войны, стоящих на тот момент в очереди.

За время реализации Указа Президента на приобретение квартир и домов приморским ветеранам государство направило 3,4 миллиарда рублей. За это время новоселами стали более 2,3 тысяч ветеранских семей.

По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, решение вопроса с ветеранским жильем в регионе идет строго по графику.

«Федеральное законодательство устанавливает, что если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончании этого срока могут снова встать в очередь», — комментирует он.

Специалисты называют еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными.