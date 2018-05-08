12 ветеранских семей в Приморье обзаведутся новым жильем

12 ветеранских семей Приморья в 2018 году получили свидетельства на соцвыплату на покупку жилья. Все они уже подобрали квартиры и оформляют документы купли-продажи. Об этом стало известно газете «Комсомольская правда»

Арсеньева, Лишь трое из новоселов — участники войны. Остальные — вдовы фронтовиков из Владивостока Лесозаводска , Большого Камня, Дальнереченска , Спасского, Хорольского и Черниговского районов.

Гособязательства по обеспечению жильем ветеранов в этом году выполнены, сообщили в краевом департаменте труда и соцразвития.

На эти цели из федерального бюджета в регион было выделено почти 23 миллиона рублей.

«В очереди на следующий год остаются 22 человека. Это житель блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов», — уточнила директор департамента Лилия Лаврентьева

Как уточняет «КП», работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведется в российских регионах с 2008 года в рамках указа президента. Программа финансируется за счет федерального бюджета.