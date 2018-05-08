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Семьи ветеранов выбрали новое жилье в Приморском крае
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Семьи ветеранов выбрали новое жилье в Приморском крае 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В 2018 году 12 ветеранских семей отпразднуют новоселье и уже оформляют куплю‐продажу жилья во Владивостоке, Арсеньеве, Лесозаводске, Большом Камне, Дальнереченске, Спасском, Хорольском и Черниговском районах. Соцвыплаты на покупку жилья получили трое участников войны и вдовы фронтовиков. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
Краевые власти отметили, что в текущем году обязательства по обеспечению жильем ветеранов выполнены. Из федерального бюджета в региональный на эти цели поступили почти 23 миллиона рублей.
В очереди на следующий год остаются 22 человека. Это житель блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов
— администрация Приморья.
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам в честь Дня Победы.
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