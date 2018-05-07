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Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в первом квартале 2018 года увеличился в 1,8 раза
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Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в первом квартале 2018 года увеличился в 1,8 раза 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Душанбе, 7 мая /Синьхуа/ — Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в первом квартале 2018 года составил 41,5 млн долл, что в 1,8 раза больше показателя того же периода 2017 года, сообщили сегодня в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана.
По статистическим данным, товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в 2017 году превысил 126 млн долл. Объем экспорта товаров в Узбекистан составил 57 млн долл, или 45 проц от общего объема товарооборота. Показатели импорта составили 69 млн долл, или 55 проц от общего объема.
Страны планируют довести объем двустороннего товарооборота в ближайшее время до 1 млрд долл. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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