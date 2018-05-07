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Анастасия Волочкова судится с коммунальшиками из-за потопа в квартире
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Анастасия Волочкова судится с коммунальшиками из-за потопа в квартире 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вместе с дочерью Ариадной Анастасия Волочкова живет в роскошном особняке в Подмосковье, также у балерины есть две квартиры в центре города. Один из объектов недвижимости, к несчастью, в недавнем прошлом пострадал из-за потопа. Крыша дома дала течь, залив таким образом квартиру. Теперь Волочкова требует с коммунальшиком внушительную сумму в размере трех миллионов рублей в качестве моральной компенсации.
«Они сами виноваты — давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь. Сильнее все­го пострадали потолок и мебель, из­готовленная на заказ за границей… Придется делать ремонт», — рассказал в интервью "СтарХиту" адвокат артистки Владимир Комсолев.
Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной проживает в роскошном особняке в Подмосковье/Фото: Instagram
Пока балерина отдыхает с возлюбленным в Турции, откуда, к слову, публикует довольно откровенные кадры, ее представитель подготавливает все необходимые документы, чтобы затем приступить к судебному разбирательству. Напомним, что несколько месяцев назад пострадала недвижимость другого артиста. Дом солиста группы Uma2rman в подмосковном поселке в Красногорском районе был частично разрушен в результате пожара.
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