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До конца мая 15 самарских тружеников тыла переедут в новые квартиры
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До конца мая 15 самарских тружеников тыла переедут в новые квартиры 

ТРК Губерния 1 час назад
Социальные выплаты на приобретение жилья поступили в областной центр в апреле и были тут же переданы самым нуждающимся. Участники Великой Отечественной войны квадратными метрами сейчас обеспечены полностью. Продолжается работа по улучшению жилищных условий вдов ветеранов.
Начало войны Нина Симакова встретила 10-летней девочкой. Повзрослеть пришлось быстро. Почти все мужчины ее совхоза ушли на фронт и Нина вместе с другими подростками работала в полях, помогала собирать урожай. В начале 50-х переехали с матерью в Куйбышев. С будущим мужем девушка познакомилась во время работы на четвертом подшипниковом заводе. Молодой слесарь Михаил в войну проявил себя настоящим героем.
Мужество и обаяние фронтовика растопило сердце девушки. Свадьбу сыграли в 1952. Душа в душу прожили более 20 лет, родили и воспитали двоих сыновей. В 1974 Михаила не стало. Трагический несчастный случай — мужчина утонул. Свыше 60 лет Нина Ивановна прожила вот в этом доме. За эти годы деревянное здание обветшало, зимой в квартиры пробирался холод. Получить социальную выплату на новое жилье маме помог сын Сергей.
В Самарской области сейчас проживают 23 вдовы участников войны. В этом году федеральным бюджетом предусмотрены выплаты на приобретение жилья для пятерых. На совещании по подготовке к празднованию Дня Победы глава региона поставил задачу обеспечить квартирами всех нуждающихся в максимально короткие сроки.
"Я считаю, что мы этот вопрос должны закрыть. У нас и муниципалитеты имеют возможность договориться, в том числе с застройщиками решить этот вопрос. Там, где нет такой возможности, в небольших муниципальных образованиях, мы с вами должны изыскать эти средства", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В Самаре накануне 73-й годовщины Победы свои жилищные условия смогли улучшить 15 тружеников тыла и одна участница войны. Этого же всем желает Нина Симакова. Сыновья и внуки, которых она называет своей главной победой в жизни, навещают ее каждый день. 9 мая также встретят в семейном кругу, но уже в новой уютной квартире.
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