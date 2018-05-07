До конца мая 15 самарских тружеников тыла переедут в новые квартиры

Социальные выплаты на приобретение жилья поступили в областной центр в апреле и были тут же переданы самым нуждающимся. Участники Великой Отечественной войны квадратными метрами сейчас обеспечены полностью. Продолжается работа по улучшению жилищных условий вдов ветеранов.

Начало войны Нина Симакова встретила 10-летней девочкой. Повзрослеть пришлось быстро. Почти все мужчины ее совхоза ушли на фронт и Нина вместе с другими подростками работала в полях, помогала собирать урожай. В начале 50-х переехали с матерью в Куйбышев . С будущим мужем девушка познакомилась во время работы на четвертом подшипниковом заводе. Молодой слесарь Михаил в войну проявил себя настоящим героем.

Мужество и обаяние фронтовика растопило сердце девушки. Свадьбу сыграли в 1952. Душа в душу прожили более 20 лет, родили и воспитали двоих сыновей. В 1974 Михаила не стало. Трагический несчастный случай — мужчина утонул. Свыше 60 лет Нина Ивановна прожила вот в этом доме. За эти годы деревянное здание обветшало, зимой в квартиры пробирался холод. Получить социальную выплату на новое жилье маме помог сын Сергей.

Самарской области сейчас проживают 23 вдовы участников войны. В этом году федеральным бюджетом предусмотрены выплаты на приобретение жилья для пятерых. На совещании по подготовке к празднованию Дня Победы глава региона поставил задачу обеспечить квартирами всех нуждающихся в максимально короткие сроки.

"Я считаю, что мы этот вопрос должны закрыть. У нас и муниципалитеты имеют возможность договориться, в том числе с застройщиками решить этот вопрос. Там, где нет такой возможности, в небольших муниципальных образованиях, мы с вами должны изыскать эти средства", — подчеркнул Дмитрий Азаров