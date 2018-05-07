Появление «картинок» на пачках сигарет повысило продажи портсигаров

Если раньше на портсигары практически не обращали внимания, то сейчас поток покупателей стабильно растет, многие интересуются стоимостью и ассортиментом. Цена на портсигары в среднем колеблется от 700 до 2000 рублей, а количество сигарет, которые в них можно поместить, находится в диапазоне от 18 до 26 штук.

С марта спрос на портсигары вырос приблизительно на 10-20 процентов, рассказал продавец табачных изделий Алексей: «Чаще всего присматриваются к недорогим моделям, стоимость которых около 1000 рублей. В основном берут портсигары из нержавейки, но при этом всегда обращают внимание на те, в оформлении которых используется кожа».

С марта 2018 года 50 процентов площади лицевой и задней сторон пачки сигарет занимает иллюстрация с примером того, к развитию какого опасного или смертельного заболевания может привести курение табака. При этом мнения экспертов относительно того, помогают ли страшные картинки на сигаретных пачках бросить курить, расходятся.

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина отметила, что с 2013 года, когда негативные изображения только появились на задней стороне пачек, число курильщиков сократилось на 10 процентов.

С марта 2018 года 50 процентов площади лицевой и задней сторон пачки сигарет занимает иллюстраци