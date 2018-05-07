После обрушения рынка в Саратове эксперта заподозрили в ложном заключении

В марте на улице Весенняя в поселке Соколовогорский произошло обрушение кровли построенного торгового объекта на площади 300 квадратных метров. Под тяжестью крыши стены ангара сложились внутрь. К счастью, рынок не функционировал, потому что в апреле 2017 года здание было признано самовольной постройкой.

В 2014 году индивидуальный предприниматель Гюльнар Сулейманова получила право аренды земельного участка площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Через год администрация продала участок Сулеймановой, а через некоторое время приехала с проверкой и увидела на нем уже возведенный объект площадью 1,2 тысячи «квадратов».

Разрешение на строительство и на ввод здания в эксплуатацию ИП не получала, возводилось оно без проекта и экспертизы. При этом мэрия настаивала, что по документам на этой земле можно было построить заведение общепита, а не рынок.

По ходатайству сторон была назначена судебная экспертиза, которая была поручена сотруднику компании «Эксперт-Консалтинг». Тот установил, что построенное здание выходит за границы отведенного под него участка, занимая лишние 190 квадратных метров, и «укоротить» его без угрозы обрушения здания невозможно. Этот вывод лег в основу решения суда о сносе самостроя.

Однако в результатах экспертизы содержалась также формулировка о том, что объект «соответствует строительным, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным нормам и правилам, техническим регламентам, угрозу жизни и здоровья граждан не создает». Если бы Сулейманова выполнила решение суда и снесла здание, то никаких вопросов к эксперту не возникло. Теперь же, по сообщению Генеральной прокуратуры РФ , следствие считает его утверждение ложным, ему инкриминируют ст. 307 УК РФ.