В МЧС рассказали подробности об обрушении саратовской пятиэтажки

"Произошло частичное обрушение кирпичной кладки угла жилого дома… Площадь обрушения составила 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 268 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС — 105 человек и четыре единицы техники.