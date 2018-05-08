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В МЧС рассказали подробности об обрушении саратовской пятиэтажки
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В МЧС рассказали подробности об обрушении саратовской пятиэтажки 

РИА Новости 7 минут назад
САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Площадь обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове составила 100 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС.
"Произошло частичное обрушение кирпичной кладки угла жилого дома… Площадь обрушения составила 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В главке уточнили, что к проведению аварийно-восстановительных работ привлечены 268 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС — 105 человек и четыре единицы техники.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, из них всех желающих разместили в гостиницы.
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