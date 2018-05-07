В Ингушетии в 2019 году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

МАГАС , 7 мая. / ТАСС /. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) стоимостью более 105 млн рублей появится в Насыр-Кортском административном округе Назрановского района Ингушетии . Фок будет рассчитан на 200 человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь Минстроя Ингушетии Индира Барахоева.

"Сейчас ведется строительство трехэтажного ФОКа в Насыр— Корте, рассчитанного на 200 человек. Стоимость объекта составляет порядка 105 млн рублей, а завершение строительства планируется в 2019 году. В комплексе будет большой тренировочный зал, тренажеры и два бассейна для детской группы и для взрослых", — рассказала Барахоева.

По ее словам, в ФОКе будут созданы подъемные платформы для инвалидов, чтобы они могли подниматься на все этажи спорткомплекса. Помимо этого, в здании будут душевые кабины, медпункт, кабинет для тренерского состава, администрации и обслуживающего персонала и пищеблок.