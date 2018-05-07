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Новый майский указ Путина потребует от кабмина очень напряженной работы — Исаев
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Новый майский указ Путина потребует от кабмина очень напряженной работы — Исаев 

Авторадио 53 минуты назад
Задачи, обозначенные в новом майском указе президента, потребуют очень напряженной работы нового состава кабмина, включая перегруппировку бюджетных средств и серьезное увеличение поддержки здравоохранения и образования, считает первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев. Сегодня вышел указ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем президент поручил обеспечить вхождение страны в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.
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