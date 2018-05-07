Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Лидеры рынка наращивают объемы строительства. Опубликован ТОП застройщиков на 1 мая 2018 года

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области ввод многоквартирных домов в первом квартале упал более чем на 35%