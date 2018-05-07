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Застройщики назвали условия для строительства 120 млн кв м жилья в год
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Застройщики назвали условия для строительства 120 млн кв м жилья в год 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Недвижимость. Снижение ипотечной ставки и наличие большего количества жилищных программ для различных социальных категорий граждан необходимы для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели строить до 120 миллионов квадратных метров жилья в год, заявили девелоперы, опрошенные РИА Недвижимость.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством РФ задачу к 2024 году увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
Добиться такого объема строительства можно при наличии нескольких условий, считает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. «Это наличие большего спроса, снижения ипотечной ставки и снижения процента кредитования для застройщиков», — отметил он.
Если говорить о росте объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год силами одних застройщиков, то добиться таких результатов в короткие сроки будет непросто, считает PR-директор Urban Group Олег Быков. При этом, при достижении заявленных показателей, по его словам, цены на квартиры могут снизится от 10 до 30%. «Поэтому видится целесообразным увеличение количества жилищных программ для различных социальных категорий граждан, что сформирует внушительный объем государственного заказа для застройщиков», — комментирует Быков.
С ним согласна директор по связям с общественностью ГК «МИЦ» Ольга Новицкая, которая полагает, что увеличить объем строительства до 120 миллионов квадратных метров в год возможно только при прямом участии государства в реализации транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
"В условиях текущей конъюнктуры рынка цена проекта со всеми обременениями и стоимостью кредитного финансирования слишком высока, поэтому достигнуть значения в 120 миллионов квадратных метров — задача не краткосрочной перспективы", — говорит Новицкая.
Президент девелоперской компании «Инград» Павел Поселёнов в свою очередь считает, что для достижения поставленных показателей «потребуется грамотная структурная поддержка всего сегмента не только с помощью стимулирования платежеспособного спроса, но и через дальнейшее снижение административных и законодательных барьеров». По его словам, это позволит ускорить сроки подготовки и реализации крупных девелоперских проектов.
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