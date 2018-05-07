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Власти отремонтировали квартиры трем ветеранам Великой Отечественной войны в Беговом районе САО
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Власти отремонтировали квартиры трем ветеранам Великой Отечественной войны в Беговом районе САО 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В рамках реализации программы капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны войны, управой совместно с ТЦСО была проведена работа по выявлению нуждаемости ветеранов в ремонте квартир.
В 2018 году ремонт был запланирован в 3 квартирах ветеранов. В настоящее время ремонт в квартирах, где проживают ветераны, выполнен в полном объеме в соответствии со сметной документацией:
— квартира участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии СССР за создание систем ПВО, Ивана Савватьевича Кошевого;
— квартира ветерана Великой Отечественной войны Юра Эвелины Тиграновны;
— квартира ветерана Великой Отечественной войны Егоровой Александры Васильевны.
Ремонтные работы включали в себя не только малярные работы и смену обоев, но и замену старых окон на современные стеклопакеты.
"Ветераны чаще всего просят заменить именно окна, — пояснила заместитель главы управы Ольга Юрьева. — Это и наиболее дорогостоящий ремонт, да и трудоемкий — старики боятся фирм с улицы, а нам доверяют. Да и просто побелить-покрасить, и то жить станет веселей».
Проведенным ремонтом в квартирах ветераны довольны: «Все сделали отлично», — отметили они.
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