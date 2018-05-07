Власти отремонтировали квартиры трем ветеранам Великой Отечественной войны в Беговом районе САО

В рамках реализации программы капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны войны, управой совместно с ТЦСО была проведена работа по выявлению нуждаемости ветеранов в ремонте квартир.

В 2018 году ремонт был запланирован в 3 квартирах ветеранов. В настоящее время ремонт в квартирах, где проживают ветераны, выполнен в полном объеме в соответствии со сметной документацией:

— квартира участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии СССР за создание систем ПВО, Ивана Савватьевича Кошевого;

— квартира ветерана Великой Отечественной войны Юра Эвелины Тиграновны;

Ремонтные работы включали в себя не только малярные работы и смену обоев, но и замену старых окон на современные стеклопакеты.

"Ветераны чаще всего просят заменить именно окна, — пояснила заместитель главы управы Ольга Юрьева . — Это и наиболее дорогостоящий ремонт, да и трудоемкий — старики боятся фирм с улицы, а нам доверяют. Да и просто побелить-покрасить, и то жить станет веселей».

Проведенным ремонтом в квартирах ветераны довольны: «Все сделали отлично», — отметили они.