Путин поручил снизить ставки по ипотеке ниже 8%

В. Путин поручил правительству РФ до 2024 г. снизить ставки по ипотеке ниже 8%

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 2024 г. обеспечить доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения ими жилья с использованием ипотеки, ставка по которой должна быть менее 8%. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%; увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год; кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», — говорится в сообщении

Также кабинет министров должен добиться решения следующих задач: совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них; модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

Кроме того, правительство должно добиться снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством.