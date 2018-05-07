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Туристы выбирают Петербург и Выборг для празднования Дня Победы
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Туристы выбирают Петербург и Выборг для празднования Дня Победы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Гости Северной столицы готовы платить за проживание в среднем 3 тысячи рублей в сутки. Такую статистику приводит российский сервис бронирования жилья tvil.ru.
Петербург стал самым популярным направлением туристов на День Победы. Так, город на Неве обошёл Севастополь, Москву, Минск, Керчь, Волгоград, Тулу, Смоленск и Брест, также вошедших в Топ-10. В Ленинградской области традиционно самым желаемым для посещения в праздничный день городом является Выборг.
По данным российского сервиса бронирования жилья tvil.ru, в праздничный выходной туристы потратят на проживание в Северной столице не менее 3 тысяч рублей в сутки.
9 мая жителей и гостей Петербурга ждут парады, шествия, концерты и реконструкции, а завершатся всё в 22:00 праздничным салютом.
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