Туристы выбирают Петербург и Выборг для празднования Дня Победы

Гости Северной столицы готовы платить за проживание в среднем 3 тысячи рублей в сутки. Такую статистику приводит российский сервис бронирования жилья tvil.ru.

По данным российского сервиса бронирования жилья tvil.ru, в праздничный выходной туристы потратят на проживание в Северной столице не менее 3 тысяч рублей в сутки.

9 мая жителей и гостей Петербурга ждут парады, шествия, концерты и реконструкции, а завершатся всё в 22:00 праздничным салютом.