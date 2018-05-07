Общежитие для семей полицейских построят в Нижнем Новгороде

Электронный аукцион на строительство малосемейного общежития для полицейских объявлен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 174,3 миллиона рублей. Финансирование строительства будет вестись из средств федерального бюджета.

Согласно информации, здание будет возведено на Московском шоссе, 294в. Итоговый срок выполнения всех работ — до 1 ноября 2020 года. Здание общежития для семей полицейских будет пятиэтажным и трехсекционным.

Аукцион назначен на 25 мая.

Напомним, застройку Бурнаковской низины предложено приостановить.