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Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп
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Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Около месяца назад во время ливня вода с крыши дома просочилась в квартиру звезды, расположенную на последнем этаже, и нанесла ущерб интерьеру и дорогой мебели.
"Они сами виноваты — давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь", — пояснил "СтарХиту" адвокат балерина Владимир Комсолев. Он добавил, что теперь квартира требует ремонта.
Сейчас юрист готовит необходимые для суда документы, а сама Волочкова только вернулась из Турции, где отдыхала с возлюбленным.
Анастасия вместе с дочерью Ариадной живет в подмосковной особняке, кроме того, ей принадлежат две квартиры в центре столицы.
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