Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Около месяца назад во время ливня вода с крыши дома просочилась в квартиру звезды, расположенную на последнем этаже, и нанесла ущерб интерьеру и дорогой мебели.

"Они сами виноваты — давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь", — пояснил "СтарХиту" адвокат балерина Владимир Комсолев. Он добавил, что теперь квартира требует ремонта.

Сейчас юрист готовит необходимые для суда документы, а сама Волочкова только вернулась из Турции , где отдыхала с возлюбленным.

Анастасия вместе с дочерью Ариадной живет в подмосковной особняке, кроме того, ей принадлежат две квартиры в центре столицы.