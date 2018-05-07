Назван самый популярный для туристов город на 9 мая

Самым популярным городом для российских туристов на 9 мая стал Санкт‐Петербург, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского комитета по развитию туризма. Данные составлены на основе рейтинга бронирования гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года.

Новороссийск, Керчь, За ним следует Севастополь , на третьем месте Москва . В десятку наиболее востребованных направлений также попали Минск Волгоград , Тула, Смоленск и Брест.

Как сказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев , Северная столица впервые по этому показателю обогнала Москву и вырвалась на первое место, что говорит о том, что туристическая популярность города растет. Кроме того, Петербург также стал самым привлекательным местом для экскурсий и культурного отдыха на выходных в начале мая.

По данным, которые приводит комитет, средняя сумма, которую потратят туристы в Санкт-Петербурге в День Победы, не будет превышать трех тысяч рублей.

Организаторы опубликовали культурную программу Петербургского международного экономического форума. Гостей и участников ПМЭФ‐2018 ждет насыщенная и интересная программа.