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Назван самый популярный для туристов город на 9 мая
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Назван самый популярный для туристов город на 9 мая 

360tv.ru 46 минут назад
Самым популярным городом для российских туристов на 9 мая стал Санкт‐Петербург, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского комитета по развитию туризма. Данные составлены на основе рейтинга бронирования гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года.
За ним следует Севастополь, на третьем месте Москва. В десятку наиболее востребованных направлений также попали Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест.
Как сказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, Северная столица впервые по этому показателю обогнала Москву и вырвалась на первое место, что говорит о том, что туристическая популярность города растет. Кроме того, Петербург также стал самым привлекательным местом для экскурсий и культурного отдыха на выходных в начале мая.
По данным, которые приводит комитет, средняя сумма, которую потратят туристы в Санкт-Петербурге в День Победы, не будет превышать трех тысяч рублей.
Организаторы опубликовали культурную программу Петербургского международного экономического форума. Гостей и участников ПМЭФ‐2018 ждет насыщенная и интересная программа.
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