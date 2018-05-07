Калининградцев приглашают обсудить будущий архитектурный облик города

19 мая в Калининграде пройдет серия круглых столов для активных горожан, которым не всё равно, как будет меняться архитектурный Калининград и в каком жилье будем жить завтра.

Обсуждение пройдет в рамках общероссийского форума «Среда для жизни: все о жилье», организованного Минстроем РФ и Единым институтом развития в жилищной сфере «Дом.РФ». На все круглые столы вход свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте КБ «Стрелка» (ссылки даны ниже).

Регистрация: 19 мая, 11.00 — 12.30 Презентация проектов финалистов Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки.

Участники конкурса в течении 3,5 месяцев разрабатывали проекты современного массового жилья — от планировки квартиры до благоустройства придомовой территории и объектов социальной инфраструктуры для трех моделей городской среды: малоэтажной, среднеэтажной и центральной. Финалисты расскажут о деталях своих проектов и на примерах продемонстрируют применение стандартов для современного жилья.

Регистрация: 19 мая, 13.30 — 14.40 Круглый стол: «Стандарт качества жилья: взгляд застройщиков и государства»

В декабре 2017 года был подписал закон о замене термина «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Критерии и требования для «стандартного жилья» не могут отличаться от тех, которые действовали для «жилья эконом-класса», это необходимый минимум качества, ниже которого в России нельзя строить и продавать жилье. Сыграет ли повышение качества жилья на его стоимости, и что получат покупатели и застройщики от новых правил обсудят в рамках мероприятия.

Регистрация: 19 мая, 15.00 — 16.00 Круглый стол «Активные горожане. Что мы узнали о них благодаря вовлечению?»

Почти 2 года прошло с того момента, как слово «вовлечение» стало звучать из уст чиновников, активистов, организаторов фестивалей и в целом тех, кто хочет, чтобы горожане рассказали о своих потребностях и покритиковали то, что в городе устроено неудобно. У этой работы появился свой российский опыт, свои итоги и ответы на вопросы: что на самом деле горожане думают про города, как воспринимают свой двор или район, готовы ли быть соинвесторами. Самые заметные участники процессов вовлечения в России говорят о том, что нового мы узнали о себе, отношении к общественным пространствам и современных запросах жителей.

Регистрация: 19 мая, 16.30 — 17.30 Круглый стол: «Архитектурный облик Калининграда: Что и как строить в городе завтра?»

Современная среда и современная архитектура — что это значит в городах с многовековой историей и как качественно реализовывать подобные проекты? В Лондоне Сити соседствует с аббатствами 15 века, а в Дубае стараются воспроизвести копии великих зданий прошлого; в Лиссабоне за старыми фасадами особняков полностью перепланируют целые кварталы, а в Барселоне центр современного искусства из стекла и бетона находится посреди готического квартала.

Должна ли современная архитектура соседствовать с историческими зданиями, где это уместно, для какой функции? И как сегодня строить знаковые объекты «на века»?

Представители власти, практикующие проектировщики и эксперты говорят о роли архитектора в городе, институте архнадзора и российском опыте общественного контроля качества строительства.