В Волгодонске началось строительство отходоперерабатывающего комплекса 

В Волгодонском районе Ростовской области началось строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) стоимостью 840 млн рублей. Объект планируется ввести в четвертом квартале 2018 года. Реализует проект группа компаний «Чистый город». «На территории региона планируется разместить восемь МЭОК. В этом году начнем строить еще три таких комплекса, а в начале 2019 года — оставшиеся. До конца следующего года все МЭОК на территории Ростовской области будут завершены», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш на церемонии закладки камня МЭОК в Волгодонском районе. Он также отметил, что общая стоимость строительства полигонов на восьми МЭОК составляет 7,6 млрд рублей. Проекты будут реализованы за счет средств инвесторов. В мае начнется строительство МЭОК в Новочеркасске и Красном Сулине, до конца текущего года — в Неклиновском районе Ростовской области. В состав Волгодонского МЭОК, кроме полигона для отходов, входит мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования и комплекс по переработке полимерных отходов. Особое внимание будет уделяться защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ, для этого используют современные противофильтрационные экраны. Мощность межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса составит 1,2 млн куб. м в год, он будет обслуживать 9 муниципалитетов Ростовской области.