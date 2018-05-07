Маленьким складам — большой спрос

Light Industrial — сегмент объектов складского и производственного назначения с отдельными блоками площадью от 100 до 2500 квадратных метров, на которые, по оценкам компании Skladman USG, только в столичном регионе претендует более 15 тысяч потенциальных клиентов, а в России ежегодный объем спроса составляет более 1 млн «квадратов». Это означает, что складов с небольшой нарезкой помещений надо строить примерно 600 тысяч квадратных метров в год.

Но если надо, почему не строят? Год назад на первой конференции, посвященной формату Light Industrial, ответ на этот вопрос, по сути, сводился к одному слову — экономика. То, за сколько могут построить и по каким ставкам предложить девелоперы, и то, на какие ставки готовы арендаторы, в данном сегменте не совпадают категорически.

Прошел год, и участники второй конференции — Skladman USG, Comitas, Freight Village, «Строительный Альянс», KR Properties, «Атлас Девелопмент» и многие другие — на деле доказали: экономика проектов бьется, а спрос только увеличивается. Один из главных драйверов сегмента — e-commerce: подсчитано, что в России этот рынок ежегодно растет в два-четыре раза, а на каждый миллиард рублей прироста нужно 77 тысяч квадратных метров новых складских площадей.

Хотя сегодняшние арендаторы Light Industrial — это очень широкий список, от мелкого и среднего бизнеса до крупных сетевиков. Поэтому настала пора искать решение конкретных проблем. Как совместить на одной площадке предприятия с разными санитарными зонами? Какие мощности заложить в проект, чтобы не остаться в накладе, но и не лишиться части потенциальных клиентов? Надо ли, по примеру технопарков, создавать тематические комплексы в расчете на синергетический эффект для их арендаторов? Как убедить городские администрации вкладываться в развитие формата Light Industrial хотя бы на уровне админресурса? Наверное, на третьей конференции речь пойдет именно об этом.