Ещё
Маленьким складам — большой спрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маленьким складам — большой спрос 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Light Industrial — сегмент объектов складского и производственного назначения с отдельными блоками площадью от 100 до 2500 квадратных метров, на которые, по оценкам компании Skladman USG, только в столичном регионе претендует более 15 тысяч потенциальных клиентов, а в России ежегодный объем спроса составляет более 1 млн «квадратов». Это означает, что складов с небольшой нарезкой помещений надо строить примерно 600 тысяч квадратных метров в год.
Но если надо, почему не строят? Год назад на первой конференции, посвященной формату Light Industrial, ответ на этот вопрос, по сути, сводился к одному слову — экономика. То, за сколько могут построить и по каким ставкам предложить девелоперы, и то, на какие ставки готовы арендаторы, в данном сегменте не совпадают категорически.
Прошел год, и участники второй конференции — Skladman USG, Comitas, Freight Village, «Строительный Альянс», KR Properties, «Атлас Девелопмент» и многие другие — на деле доказали: экономика проектов бьется, а спрос только увеличивается. Один из главных драйверов сегмента — e-commerce: подсчитано, что в России этот рынок ежегодно растет в два-четыре раза, а на каждый миллиард рублей прироста нужно 77 тысяч квадратных метров новых складских площадей.
Хотя сегодняшние арендаторы Light Industrial — это очень широкий список, от мелкого и среднего бизнеса до крупных сетевиков. Поэтому настала пора искать решение конкретных проблем. Как совместить на одной площадке предприятия с разными санитарными зонами? Какие мощности заложить в проект, чтобы не остаться в накладе, но и не лишиться части потенциальных клиентов? Надо ли, по примеру технопарков, создавать тематические комплексы в расчете на синергетический эффект для их арендаторов? Как убедить городские администрации вкладываться в развитие формата Light Industrial хотя бы на уровне админресурса? Наверное, на третьей конференции речь пойдет именно об этом.
BFM.RU: последние новости
Из России с начала года выдворили 11 тысяч иностранцев «Сумасшествие на столичном рынке жилищного строительства» Депутаты против премьера: коммунисты и справоросы не поддержат кандидатуру Медведева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать501
Мир отреагировал на инаугурацию Путина163
Путин выдвинул кандидатуру премьера1249
Определены кандидаты в новое правительство75
Путин подписал новый «майский указ»143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение