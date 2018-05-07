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ФСК вдвое увеличила мощность подстанции «Ванино» для энергоснабжения БАМа
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ФСК вдвое увеличила мощность подстанции «Ванино» для энергоснабжения БАМа 

Rambler News Service 1 час назад
Энергетическая компания ФСК ЕЭС (входит в «Россети») вдвое увеличила мощность подстанции 220 кВ «Ванино», говорится в сообщении компании.
Это один из этапов реализации проекта по строительству новой высоковольтной линии 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино» (общее финансирование — 9,9 млрд рублей), ввод которой создаст условия для расширения пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также повысит надежность электроснабжения потребителей Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края.
Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино» составит порядка 390 км. Инфраструктура проходит по горной системе Сихотэ-Алинь и долинам рек, впадающих в Татарский пролив Охотского моря. Проектом предусмотрено сооружение семи высоковольтных спецпереходов. В настоящее время ведутся работы на переходе через реку Амур протяженностью свыше 1,6 км с опорами высотой 194 метров.
Ранее в рамках проекта строительства ЛЭП «Комсомольская — Селихино — Ванино» ФСК ЕЭС реконструировала ОРУ на действующих подстанциях 220 кВ «Селихино» и 500 кВ «Комсомольская».
Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-2020 годов планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.
На сегодняшний день один объект введен в эксплуатацию, в стадии строительства девять объектов электроснабжения БАМ и Транссиба, среди которых также возведение подстанции 500 кВ «Усть-Кут», линии электропередачи 220 кВ «Тира — Надеждинская», подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с линиями электропередачи до ПС 220 кВ «Мамакан» и подстанции 220 кВ «Пеледуй». В перспективе от подстанции Усть-Кут будет построена линия электропередачи 500 кВ до Северо-Байкальского района Бурятии, где в свою очередь построят подстанцию 500 кВ «Нижнеангарская».
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