ФСК вдвое увеличила мощность подстанции «Ванино» для энергоснабжения БАМа

Это один из этапов реализации проекта по строительству новой высоковольтной линии 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино » (общее финансирование — 9,9 млрд рублей), ввод которой создаст условия для расширения пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также повысит надежность электроснабжения потребителей Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино» составит порядка 390 км. Инфраструктура проходит по горной системе Сихотэ-Алинь и долинам рек, впадающих в Татарский пролив Охотского моря. Проектом предусмотрено сооружение семи высоковольтных спецпереходов. В настоящее время ведутся работы на переходе через реку Амур протяженностью свыше 1,6 км с опорами высотой 194 метров.

Ранее в рамках проекта строительства ЛЭП «Комсомольская — Селихино — Ванино» ФСК ЕЭС реконструировала ОРУ на действующих подстанциях 220 кВ «Селихино» и 500 кВ «Комсомольская».

Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-2020 годов планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.