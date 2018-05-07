Ещё
Прокуратура Адыгеи защитила жилищные права несовершеннолетних
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Адыгеи защитила жилищные права несовершеннолетних 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокурор Красногвардейского района обратился в Красногвардейский районный суд с исковым заявлением о понуждении матери двух несовершеннолетних детей оформить в общую долевую собственность квартиру, полученную за счет средств материнского (семейного) капитала.
«Местная жительница получила средства маткапитала, которые направила на погашение ипотечного кредита, оформленного для приобретения квартиры, при этом она взяла на себя обязательство по оформлению квартиры в общую долевую собственность на лиц, получивших сертификат. Однако, в установленный срок, после погашения ипотечного кредита данное обязательство ею не было исполнено», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ответчика принять меры к снятию обременения с квартиры, а также оформить квартиру в общую долевую собственность с детьми.
Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.
АиФ Адыгея: последние новости
Ростелеком помогает бизнесу «Быть в плюсе» В Адыгее браконьеру грозит два года колонии за незаконный вылов рыбы Школьники Майкопа поздравят ветеранов на дому
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать501
Мир отреагировал на инаугурацию Путина163
Путин выдвинул кандидатуру премьера1249
Определены кандидаты в новое правительство75
Путин подписал новый «майский указ»143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение