Прокуратура Адыгеи защитила жилищные права несовершеннолетних

Прокурор Красногвардейского района обратился в Красногвардейский районный суд с исковым заявлением о понуждении матери двух несовершеннолетних детей оформить в общую долевую собственность квартиру, полученную за счет средств материнского (семейного) капитала.

«Местная жительница получила средства маткапитала, которые направила на погашение ипотечного кредита, оформленного для приобретения квартиры, при этом она взяла на себя обязательство по оформлению квартиры в общую долевую собственность на лиц, получивших сертификат. Однако, в установленный срок, после погашения ипотечного кредита данное обязательство ею не было исполнено», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ответчика принять меры к снятию обременения с квартиры, а также оформить квартиру в общую долевую собственность с детьми.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.