Глава управы дал разъяснения о сроках реконструкции значимых объектов в районе Новогиреево

Глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв рассказал жителям о том, когда завершится строительство и реконструкция ряда значимых объектов, расположенных на территории района.

Так, по словам главы управы, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2019 года. Инвестором и застройщиком, а также правообладателем земельного участка является ООО «Эдисонэнерго». Проектная документация реконструкции кинотеатра «Киргизия», согласно заключению Мосгосэкспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов».

Работы по ремонту вестибюлей и подземных переходов на станции метро «Новогиреево», в соответствии с приказом ГУП «Московский метрополитен» от 2.03.2018 года № 40-07-251/181110, планируется завершить до 31 декабря 2018 года.

Срок завершения строительства подземного перехода под платформой «Новогиреево» Горьковского направления Московской железной дороги — декабрь 2018 года. В настоящее время по указанному адресу застройщиком ООО «Стройинтеграция» ведется строительство подземного пешеходного перехода.