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Глава управы дал разъяснения о сроках реконструкции значимых объектов в районе Новогиреево
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Глава управы дал разъяснения о сроках реконструкции значимых объектов в районе Новогиреево 

Управа района Новогиреево 43 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв рассказал жителям о том, когда завершится строительство и реконструкция ряда значимых объектов, расположенных на территории района.
Так, по словам главы управы, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2019 года. Инвестором и застройщиком, а также правообладателем земельного участка является ООО «Эдисонэнерго». Проектная документация реконструкции кинотеатра «Киргизия», согласно заключению Мосгосэкспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов».
Работы по ремонту вестибюлей и подземных переходов на станции метро «Новогиреево», в соответствии с приказом ГУП «Московский метрополитен» от 2.03.2018 года № 40-07-251/181110, планируется завершить до 31 декабря 2018 года.
Срок завершения строительства подземного перехода под платформой «Новогиреево» Горьковского направления Московской железной дороги — декабрь 2018 года. В настоящее время по указанному адресу застройщиком ООО «Стройинтеграция» ведется строительство подземного пешеходного перехода.
Фото — Александр Калугин.
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