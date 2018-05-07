Названы самые зеленые города мира

Компания рассмотрела 50 городов и учла все виды зеленых зон в каждом районе: леса, скверы, парки, поля для гольфа, сады, виноградники, фермы и многое другое. Чтобы лучше понять, как зеленые пространства в этих городах могут повлиять на опыт путешественников, специалисты TravelBird решили представить данные с точки зрения количества квадратных метров зелени на человека.

Результаты показывают, сколько квадратных метров парка или леса город отводит для каждого жителя. Это визуально отражает, сколько зеленого пространства турист может «получить» в свое распоряжение во время поездки.

Лидирующую позицию в списке занимает Рейкьявик — столица Исландии обеспечивает человеку в среднем 410,8 кв.м зеленого пространства и больше всего — природных заповедников (223,2 кв.м). На последнем месте оказался Токио — здесь всего 4 «квадрата» озелененной территории на человека. Недалеко ушел Стамбул (5 кв.м) и Афины (6,5 кв.м).

Больше всего лесов — в Окленде: 288,9 кв.м на человека, парков и полей для гольфа — в Сиднее (54,4 и 17,2 кв.м соответственно), общественных садов и фермерских хозяйств — в Праге (22,5 и 86,6 кв.м), искусственных зеленых газонов — в Роттердаме (58,3 кв.м), фруктовых садов — в Гамбурге (9,1 кв.м), виноградников — в Братиславе (10,8 кв.м).

Кстати, недавно был опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом.

ТОП-10 самых зеленых городов мира (кв.м/человека):