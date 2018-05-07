Воронежская область возглавила топ-10 рекордных выигрышей за всю историю лотерей в России 

Ещё ни один россиянин не смог приблизиться к сумме, которая досталась пенсионерке из Панино. Воронежская область возглавила топ-10 рекордных выигрышей за всю историю лотерей России. Приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, которые достались пенсионерке из Панинского района, пока не удалось ни одному другому жителю страны. Рейтинг составили аналитики «Столото». Напомним, что Фортуна широко улыбнулась жителям нашего региона в конце прошлого года. Жительница Панино Наталья Власова выиграла в лотерею «Русское Лото» 506 млн руб. После этого воронежцам стало везти почти ежемесячно: они выигрывали дома, машины, деньги. Однако пока повторить успех супер куша, ставшего рекордным для российской лотереи — пока не удалось никому. Как и в других регионах, но там видно, что «работа» ведётся активная.
На втором месте в рейтинге рекордных выигрышей расположился город Сочи — там некоему счастливчику достались 364 млн руб. На третьей и четвёртой строчке расположился Новосибирск. Здесь повезло двум местным жителям — один сорвал куш в 358 млн руб., другой — в 300 млн руб. Пятое место занял Нижний Новгород — местный житель заполучил 267 млн руб. На шестой сточке топаоказалась Казань — здесь самый большой выигрыш составил 250 млн руб. Замыкают список: Барнаул — 232,5 млн руб., Москва — 216,6 млн руб., Нижний Новгород — 202,4 млн руб. и Омск — 184 млн руб. Так же аналитики отметили, что наиболее часто выигрывают участники лотереи «Столото». Однако самый большой приз жительнице Воронежской области достался в «Русском Лото».