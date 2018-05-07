Ещё
С Центрального стадиона в Екатеринбурге требуют 350 млн рублей за нарушение сроков строительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С Центрального стадиона в Екатеринбурге требуют 350 млн рублей за нарушение сроков строительства 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитраж в очередной раз отложил разбирательство по иску Минспорта к «Синаре— Девелопмент». Еще 6 февраля федеральное ведомство обратилось в суд, обвинив генподрядчика реконструкции Центрального стадиона в «нарушении сроков исполнения обязательств по государственному контракту». Речь идет о строительстве фундамента для временных трибун, который были залит позднее, чем требовалось по документам. Минспорта пытается получить около 350 млн рублей.
Директор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев в марте заявил, что считает сумму несуразной, что компания не нарушала сроков и намерена судиться. Узнать, как изменилась позиция компании за полтора месяца, не удалось: пресс-служба «Синары» не ответила на запрос нашего информационного агентства.
Третьими лицами по искам выступают АНО «Арена-2018», осуществляющее экспертизу стадионов, и ФГУП «Спорт-ИН» (ответственно за строительство стадионов, в том числе екатеринбургского).
Отметим, что это далеко не первый иск к застройщику центрального стадиона от федеральных ведомств, курирующих подготовку к ЧМ-2018. Ранее Ростехнадзор регулярно подавал иски к к «Спортинжинирингу» по одному и тому же поводу — стройка важного объекта ведется с нарушениями безопасности, это делает сооружение уязвимым для террористических угроз. Еще в марте 2016 года Ростехнадзор провел плановую проверку строительства Центрального стадиона. В итоге ведомство насчитало более 30 нарушений, были наложены многочисленные — но не очень значительные штрафы: от 100 до 400 тыс. рублей. Это не помешало «Синаре» успешно закончить строительство и даже провести несколько тестовых матчей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Петербургский суд разрешил передачу государству имущества «Свидетелей Иеговы» В Тамбове двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа Югорская верхушка отчиталась о доходах. Комарова зарабатывает меньше всех
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера987
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели375
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн130
Гости инаугурации и новый лимузин Путина810
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение