С Центрального стадиона в Екатеринбурге требуют 350 млн рублей за нарушение сроков строительства

Арбитраж в очередной раз отложил разбирательство по иску Минспорта к «Синаре— Девелопмент». Еще 6 февраля федеральное ведомство обратилось в суд, обвинив генподрядчика реконструкции Центрального стадиона в «нарушении сроков исполнения обязательств по государственному контракту». Речь идет о строительстве фундамента для временных трибун, который были залит позднее, чем требовалось по документам. Минспорта пытается получить около 350 млн рублей. Директор «Синары Девелопмент» Тимур Уфимцев в марте заявил, что считает сумму несуразной, что компания не нарушала сроков и намерена судиться. Узнать, как изменилась позиция компании за полтора месяца, не удалось: пресс-служба «Синары» не ответила на запрос нашего информационного агентства. Третьими лицами по искам выступают АНО «Арена-2018», осуществляющее экспертизу стадионов, и ФГУП «Спорт-ИН» (ответственно за строительство стадионов, в том числе екатеринбургского). Отметим, что это далеко не первый иск к застройщику центрального стадиона от федеральных ведомств, курирующих подготовку к ЧМ-2018. Ранее Ростехнадзор регулярно подавал иски к к «Спортинжинирингу» по одному и тому же поводу — стройка важного объекта ведется с нарушениями безопасности, это делает сооружение уязвимым для террористических угроз. Еще в марте 2016 года Ростехнадзор провел плановую проверку строительства Центрального стадиона. В итоге ведомство насчитало более 30 нарушений, были наложены многочисленные — но не очень значительные штрафы: от 100 до 400 тыс. рублей. Это не помешало «Синаре» успешно закончить строительство и даже провести несколько тестовых матчей.