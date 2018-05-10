При пожаре на Карагандинской спасены 12 человек, среди них 5 детей

Стали известны новые подробности пожара в 17-ти этажном доме на улице Карагандинской,15 в Оренбурге

Загорелась квартира на 13-м этаже. Пожарные спасли 12 человек, среди них 5 детей, которые самостоятельно не могли выбраться на улицу из-за сильного задымления. Самому маленькому спасенному 2 года. Также огнеборцы эвакуировали еще 20 человек.

Ожоги 20% тела, 1,2,3 степени получила 33-летняя хозяйка квартиры. Сейчас она находится в ожоговом отделении ГКБ № 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, 9 мая в Оренбурге загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Карагандинской. В ликвидации последствий возгорания принимали участие 38 человек и 15 единиц техники. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры.