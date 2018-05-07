125 жителей Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара

Ижевск. Удмуртия . По данным на апрель, 125 жителей Удмуртии подали заявку на получение земли по программе «Дальневосточный гектар». Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике, по сравнению с прошлым годом количество желающих выросло в полтора раза.

Отметим, полученные земли могут использоваться под строительство жилых домов, развитие сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также под рекреационные проекты и для предпринимательства.