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125 жителей Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара
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125 жителей Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. По данным на апрель, 125 жителей Удмуртии подали заявку на получение земли по программе «Дальневосточный гектар». Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике, по сравнению с прошлым годом количество желающих выросло в полтора раза.
Лидерами по количеству заявок остаются регионы Дальневосточного федерального округа — около 80%. Также большой интерес к программе наблюдается у жителей Москвы и Московской области — 3,5 тыс. заявлений, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,3 тыс. заявлений.
На сегодняшний день дальневосточный гектар больше всего востребован в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Сахалинской области.
Отметим, полученные земли могут использоваться под строительство жилых домов, развитие сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также под рекреационные проекты и для предпринимательства.
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