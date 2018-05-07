Число разрешений на строительство в Болгарии продолжает расти

Если сравнивать с предыдущим кварталом, то число жилищных разрешений выросло на 10,3%, а количество жилых единиц увеличилось на 14,7%. В отношении административных зданий эта цифра повысилась на 13,3%, а объектов иного назначения — на 9,2%, сообщает Русская Болгария

Больше всего утверждений на возведение жилья выдано в Софии (205), далее идут Пловдив (176), Варна (108) и Бургас (102). Согласно статистическим данным, в первом квартале 2018 года в стране начали строить 723 жилых здания с 4 157 жилыми единицами в них, 18 административных и 467 прочих объектов.

Если сравнивать с первым кварталом 2017 года, число новостроек выросло на 13,1%, а количество единиц в них — на 29,2%. В этом отношении административных зданий стало больше на 12,5%, а иных объектов — на 1,5%.

Больше всего нового жилья возводится в Пловдиве — 140 объектов. Следом идут София (123), Бургас (91) и Варна (83). Рост жилого строительства в Болгарии неудивителен, учитывая, что количество сделок с недвижимостью в стране выросло почти на 12%.