Ещё
На северо‑западе Москвы демонтировали незаконные капстроения у ресторана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На северо‑западе Москвы демонтировали незаконные капстроения у ресторана 

РИАМО 2 часа назад
Незаконные капитальные строения общей площадью около 80 квадратных метров, расположенные под видом летних кафе у ресторана на Авиационной улице в Москве, демонтировали по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
Ранее Госинспекция по недвижимости установила, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 квадратного метра возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства. Незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов подлежащих демонтажу. Владелец строений не согласился с выводами инспекторов и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты и признании незаконным их включения в перечень самостроя.
«В удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа. Незаконные строения, которые замаскировались под видом летних кафе у ресторана на Авиационной улице во владении 17, демонтированы», — отмечается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Москва в 2018 г получила 4,66 млрд руб от инвестплатежей за аренду земли для строительства В Дубне возобновили строительство двух жилых домов Разгерметизация газовых баллонов произошла на балконе жилого дома в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1000
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели377
В Ставрополе прогремел взрыв14
Медведева отказались поддержать51
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн130
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение