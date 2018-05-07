На северо‑западе Москвы демонтировали незаконные капстроения у ресторана

Незаконные капитальные строения общей площадью около 80 квадратных метров, расположенные под видом летних кафе у ресторана на Авиационной улице в Москве , демонтировали по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Ранее Госинспекция по недвижимости установила, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 квадратного метра возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства. Незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов подлежащих демонтажу. Владелец строений не согласился с выводами инспекторов и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты и признании незаконным их включения в перечень самостроя.

«В удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа. Незаконные строения, которые замаскировались под видом летних кафе у ресторана на Авиационной улице во владении 17, демонтированы», — отмечается в сообщении.