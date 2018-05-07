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Объёмы автовыбросов в РФ продолжают расти
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Объёмы автовыбросов в РФ продолжают расти 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
По мнению профильных экспертов, только за прошлый год количество отравляющих выбросов в атмосферу за прошлый год увеличилось на триста пятьдесят тысяч тонн. В общей же сложности за последние шесть лет в стране объёмы выбросов увеличились на четырнадцать процентов.
Эксперты определили, что количества оксида углерода, сернистого ангидрида и других отравляющих элементов в течение шести лет выросло в среднем на 9-16 процентов. А содержание метана в воздухе, напортив, сократилось почти в два раза. Специалисты считают, что виной всему слишком старые автомобили, которых очень много в нашей стране. Они не отвечают экологическим стандартам и очень загрязняют воздух.
Согласно официальной статистике профильного ведомства, всего в России зарегистрировано около пятидесяти девяти миллионов семисот тысяч автомобилей. За последние годы автопарк легковушек увеличился на пятнадцать процентов. Министерство природы считает, что производители должны продолжать переводить транспортные средства на более экологическое топливо, особенно если тенденция роста автопарка будет увеличиваться, что подтверждают данные об успешной реализации авто на первичном, и на вторичном рынках.
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