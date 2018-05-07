Объёмы автовыбросов в РФ продолжают расти

По мнению профильных экспертов, только за прошлый год количество отравляющих выбросов в атмосферу за прошлый год увеличилось на триста пятьдесят тысяч тонн. В общей же сложности за последние шесть лет в стране объёмы выбросов увеличились на четырнадцать процентов.

Эксперты определили, что количества оксида углерода, сернистого ангидрида и других отравляющих элементов в течение шести лет выросло в среднем на 9-16 процентов. А содержание метана в воздухе, напортив, сократилось почти в два раза. Специалисты считают, что виной всему слишком старые автомобили, которых очень много в нашей стране. Они не отвечают экологическим стандартам и очень загрязняют воздух.