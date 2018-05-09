В Красноярском крае многодетная мать жила с детьми в сгоревшей квартире

Многодетная мать с четырьмя детьми проживала в квартире, которая была частично уничтожена в ходе пожара и официально признанной аварийной и подлежащей сносу. Опасаясь за жизнь и здоровье детей, которые рисковали погибнуть под рушащейся крышей, женщина обратилась в администрацию Канска с просьбой предоставить ей для проживания другое жилое помещение. От чиновников многодетная мать получила отказ, мотивированный тем, что её очередь на получение жилья ещё не наступила. Отчаявшаяся женщина обратилась в прокуратуру В ходе проверки было установлено, что женщина состоит на учете в администрации г. Канска в качестве нуждающейся в жилом помещении, а кроме того, в соответствии с п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения. Прокуратура через суд заставила чиновников исполнить законное требование гражданки. В настоящее время администрация города Канска предоставила многодетной матери благоустроенную трехкомнатную квартиру.