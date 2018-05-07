Росреестр опубликовал шпаргалку, в каких сделках без нотариуса не обойтись 

Росреестр привел список операций с недвижимостью, требующих по законодательству нотариального заверения, к ним относятся:
выделение доли из общей недвижимости;
управление имуществом подопечного и переход прав от детей и ограниченно дееспособных владельцев;
сделки, заявления и документы для регистрации которой представлены по почте;
доверенности на регистрацию в кадастре всех вышеперечисленных операций, на распоряжение правами, зарегистрированными в госреестрах;
уступка требования и перевод долга по сделке, совершенной в присутствии нотариуса, расторжение удостоверенного им договора.
Специалисты ведомства сообщают, что регистрационные и учетные действия в отношении заявлений по перечисленным сделкам производятся в течение трех рабочих дней, если они поданы наручно и за один рабочий день в случае электронной подачи.