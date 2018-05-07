Власти Петербурга отказали в передаче исторических зданий евангелическо-лютеранской церкви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 7 мая. / ТАСС /. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга отказал «Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии» в передаче в собственность помещений «Дома притча» (жилого и учебного дома церкви Святой Анны) на Кирочной улице в центре города. Об этом говорится в официальном ответе комитета, опубликованном на его сайте.

"Согласно архивным справкам, исторически в здании находились Мариинский приют для девочек и сиротский дом для мальчиков (помещения для приходских сирот), остальные помещения сдавались в наем под торговые заведения и квартиры. На основании изложенного здание не может быть отнесено к имуществу религиозного назначения и, соответственно, не может быть передано в собственность религиозной организации в рамках федерального закона", — говорится в документе. Ранее религиозная организация обращалась к властям с просьбой передать им в собственность жилой и учебный дом для использования в религиозных целях.

По данным городского портала «Наш Санкт-Петербург», здание по адресу Кирочная, дом 8 литера И построен в 1836 году. В отдельных и коммунальных квартирах зарегистрировано 83 проживающих, а нежилые помещения сданы в аренду двум компаниям по торговлю. Рядом находятся лютеранская церковь Святой Анны и математический лицей №239, в здании которого раньше располагалось училище при Анненкирхе.