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На Уралмаше снесут 90-летний деревянный дом
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На Уралмаше снесут 90-летний деревянный дом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Уралмаше снесут старенький барак, который стоит напротив главного парка района. Сегодня Александр Якоб подписал постановление о том, что дом по адресу Кировградская, 14 / Авангардная, 1 признали аварийным.
«Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, — указано в постановлении. — Направить собственникам жилых помещений в многоквартирном доме требования о его сносе с установлением шестимесячного срока для подачи заявления на получение разрешения на строительство и снос многоквартирного дома».
В январе этого года аварийным признали соседний дом по адресу Кировградская, 18. Эти бараки построили 90 лет назад. На их месте появится новостройка.
Развитием этой территории занимается компания «Атомстройкомплекс», здесь они будут строить новую очередь ЖК «Северное сияние».
Это не первый дом на Кировградской, который приговорили к сносу. В марте 2017-го мэрия опубликовала постановление о сносе дома на перекрёстке улиц 40-летия Октября и Кировградской.
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