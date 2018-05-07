Российский хоккеист создал бизнес на основе технологии блокчейн 

Российский хоккеист Кирилл Кабанов, который выступает за датскую команду «Ольборг Пайрэтс», рассказал о собственном бизнесе на основе технологии блокчейн. Слова спортсмена приводит Sport24.
"Изначально я заинтересовался криптовалютой. Познакомился с интересными людьми из IT-сферы, и можно сказать, что они очень быстро переманили меня на свою сторону.
Мне стало очень интересно, я изучил, как работает технология блокчейн, создание и передача данных", — рассказал Кабанов.
Бизнес спортсмена связан с арендой и сдачей жилья.
"Я нанял людей, сейчас мы запускаем свой сайт — это будет платформа для сдачи и аренды жилья, недвижимости, транспортных средств и предоставление услуг сервиса.
Называться платформа будет «Jumper», по-русски «Прыгун», потому что она предназначается для путешественников, людей, которые постоянно прыгают с места на место", — подытожил хоккеист.
Ранее сообщалось, что Кабанов негативно отзывался об аренах чемпионата мира по хоккею в Дании.