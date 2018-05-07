В начале 2018 года в Израиле было продано больше всего земли под жилую застройку

Наибольшая часть проектов — в регионах с высоким спросом. 525 квартир появится в ближайшее время в Мевасерет-Ционе, 433 — в Кирьят-Оно, 300 — в Модиине, 300 — в Беэр-Яакове, 136 — в Раанане, 110 — в Ришон ле-Ционе, сообщает NEWSru.co.il. Разница с аналогичными периодами прошлых лет — колоссальная. В первом квартале 2016 года застройщики купили земли всего под 3 992 жилые единицы, а в 2017 — под 9 910. Причем пресс-служба Минфина отмечает, что начало года обычно характеризуется небольшим количеством сделок. Такой рост активности обусловлен высоким спросом на местном рынке и желанием властей выйти из жилищного кризиса. Министр финансов Моше Кахлон указал Управлению земельных ресурсов увеличить продажи участком под жилую застройку, причем особое внимание он призвал обратить на популярные регионы. Хотя, судя по данным начала 2018 года, продажи новостроек в Израиле снизились.