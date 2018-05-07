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На капремонт 141 многоквартирного дома в Химках в 2018 году потратят более 750 млн рублей
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На капремонт 141 многоквартирного дома в Химках в 2018 году потратят более 750 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном городском округе Химки в 2018 году проведут капитальный ремонт 141 многоквартирного дома, на эти цели потратят более 750 миллионов рублей, причем более 60% всей суммы пойдет на замену лифтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Химках включен 141 дом.
«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Химках выделено более 751 миллиона рублей, в том числе 79 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 37 многоквартирных домах, 127 миллионов рублей — на ремонт внутридомовых инженерных систем в 48 МКД, на ремонт фасадов в 16 МКД выделена сумма более 22 миллионов рублей, на замену лифтового оборудования потратят более 463 миллионов рублей в 71 МКД», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
В программу капитального ремонта прошлого года в Химках были включены 83 МКД по общестроительным работам и 71 МКД по замене лифтов.
Хромушин напомнил, что всего в Подмосковье на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В этом году в плане стоит замена более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.
Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта региона, размещенной на сайте организации http://fkr-mosreg.ru/.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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