В Адыгее семь ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье

Мурат Кумпилов. МАЙКОП , 7 мая. / ТАСС /. Семь ветеранов Великой Отечественной войны получили в преддверии Дня Победы новое жилье, на эти цели из федерального бюджета направили около 6,7 млн рублей, сообщил в понедельник глава Адыгеи

"Единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере почти 6,7 млн рублей получили в апреле семь проживающих в Адыгее ветеранов Великой Отечественной войны. Список нуждающихся, таким образом, на сегодняшний день состоит из девяти человек, потребность в средствах составляет порядка 9,2 млн рублей. Как только регион получит очередную субвенцию, они также будут обеспеченны жильем", — сказал Кумпилов.

Всего с 2008 года жильем за счет средств федерального бюджета в республике обеспечили 865 ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели направили 685,5 млн рублей.

"Механизм помощи уже отработан. Здесь используется индивидуальный подход — соцработники и представители органов местного самоуправления при необходимости помогают ветеранам собрать необходимый пакет документов, подобрать удобное жилье. В основном ветераны предпочитают приобретать новое жилье в столице республики", — добавил глава Адыгеи.

На фронт в годы войны из Адыгеи призвали 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически всех жителей республики отметили боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.