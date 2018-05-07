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В Адыгее окажут адресную помощь инвалидам и участникам ВОВ
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В Адыгее окажут адресную помощь инвалидам и участникам ВОВ 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии празднования Дня Великой Победы по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова из республиканского бюджета будет выделено 3,6 млн рублей на чествование инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.
Средства направят на оказание адресной помощи ветеранам. По 10 тыс. рублей получат более 300 человек. Руководством республики поставлена задача произвести выплаты в кратчайшие сроки.
В настоящее время министерством труда и социальной защиты населения РА формируется список получателей, которым будет направлена выплата через органы социальной защита населения по месту жительства.
На контроле главы РА и выполнение полномочий региональной власти в рамках исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в улучшении жилищных условий нуждается 9 ветеранов.
Всего в ходе реализации Указа Президента Российской Федерации с 2008 года в Адыгее 865 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета (685,5 млн рублей). В том числе в апреле этого года, в преддверии Дня Победы, свои жилищные условия улучшили 7 ветеранов. На эти цели было направлено около 6,7 млн рублей.
При поступлении средств из федерального бюджета работа по обеспечению жильем ветеранов будет продолжена.
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