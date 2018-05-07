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Квартиры от ПЗСП становятся ещё качественней
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Квартиры от ПЗСП становятся ещё качественней 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
«Компания ПЗСП верна своему принципу — строить каждый новый дом в чём-то лучше предыдущего. Поэтому мы открываем новое производство, чтобы сделать наши квартиры ещё комфортнее для покупателей», — отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.
В настоящее время компания ведёт строительство нескольких жилых комплексов, один из них — в Закамске, на улице Судозаводской, 17. Новостройка стала первой, в которой устанавливаются межкомнатные двери собственного производства ПЗСП. Квартиры первого подъезда уже оборудованы новыми дверями.
Новую линию по производству межкомнатных дверей запустили на базе существующего столярного цеха предприятия. В нём производят погонажные изделия, поддоны, защитные экраны для радиаторов, по индивидуальным заказам — деревянные окна.
А теперь для цеха построили новое помещение, установили современное оборудование и набрали рабочих. С апреля начали выпуск межкомнатных дверей. Они состоят частично из массива, частично из листовых материалов. Ежемесячно на линии может выпускаться до 500 единиц изделий.
В будущем на ПЗСП планируется выпускать межкомнатные двери не только для своих строящихся домов, но и для сторонних покупателей.
На правах рекламы.
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