Самарская область лидирует по снижению аварийности в ЖКХ

Самарская область по итогам отопительного сезона в этом году оказалась в числе регионов-лидеров, где значительно снизилась аварийность на коммунальных сетях. Как заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис , в регионе было зафиксировано 1 тыс. 575 нарушений, и по сравнению с прошлым число сбоев снизилось на 19 процентов, а с аналогичным периодом 2015-2016 годов — на 41,3 процента.

«Аварийность на коммунальных сетях стабильно снижается несколько лет подряд, это общероссийская тенденция. При этом, есть ряд регионов-лидеров, где число технологических нарушений сокращается даже быстрее, чем в среднем по стране. В числе таких регионов Самарская область», — отметил замминистра.

По его словам, за три года в горячем водоснабжении число аварий снизилось на 71,5 процентов, в теплоснабжении — на 33 процентов. В ходе рабочей поездки в Самарскую область Чибис сообщил, что отопительный период завершен практически на всей территории региона, а 10 мая завершится в поселке Челно-Вершины. В целом по стране, уже в 31 регионе, по состоянию на 6 мая, завершился отопительный период.