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Самарская область лидирует по снижению аварийности в ЖКХ
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Самарская область лидирует по снижению аварийности в ЖКХ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Самарская область по итогам отопительного сезона в этом году оказалась в числе регионов-лидеров, где значительно снизилась аварийность на коммунальных сетях. Как заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис, в регионе было зафиксировано 1 тыс. 575 нарушений, и по сравнению с прошлым число сбоев снизилось на 19 процентов, а с аналогичным периодом 2015-2016 годов — на 41,3 процента.
«Аварийность на коммунальных сетях стабильно снижается несколько лет подряд, это общероссийская тенденция. При этом, есть ряд регионов-лидеров, где число технологических нарушений сокращается даже быстрее, чем в среднем по стране. В числе таких регионов Самарская область», — отметил замминистра.
По его словам, за три года в горячем водоснабжении число аварий снизилось на 71,5 процентов, в теплоснабжении — на 33 процентов. В ходе рабочей поездки в Самарскую область Чибис сообщил, что отопительный период завершен практически на всей территории региона, а 10 мая завершится в поселке Челно-Вершины. В целом по стране, уже в 31 регионе, по состоянию на 6 мая, завершился отопительный период.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень отметил, что положительная динамика по снижению аварийности во многом связана с модернизацией ЖХК.
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