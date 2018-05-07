Более 200 млн руб. вложит инвестор в благоустройство пешеходного бульвара для жителей Рязанского района

Более 200 млн руб. вложит инвестор в благоустройство пешеходного бульвара для жителей Рязанского района, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Застройщик жилого комплекса «Кварталы 21/19» — компания «ВекторСтройФинанс», приступила к работам по благоустройству пешеходного бульвара для жителей Рязанского района. В рамках реализации проекта жилого комплекса на территории площадью более 3 га застройщик планирует благоустроить пешеходный бульвар протяженностью около 900 м. Объем инвестиций в благоустройство первого участка составит 80 млн руб., а всего объекта — более 200 млн руб. После завершения работ бульвар станет не только зеленой доминантой Рязанского района, но и обеспечит комфортный доступ всех жителей к новой станции метро «Стахановская», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

В пресс-службе пояснили, что концепция пешеходного бульвара разработана ландшафтным бюро AFA. По задумке проектировщиков бульвар планируется разделить на несколько функциональных зон и создать пространство для прогулок, отдыха, игр детей и занятий спортом, а также ландшафтный парк. Благоустройство бульвара будет происходить в несколько этапов по мере ввода жилого комплекса в эксплуатацию. На данный момент работы по благоустройству ведутся на участке вдоль построенных корпусов первой и второй очередей объекта.

«Также вдоль бульвара планируется сформировать цепочку холмов, плавно переходящих один в другой и радующих взор не только зеленью газонной травы, но и грамотно подобранными растениями и деревьями. Стоит отметить, что искусственный рельеф будет выполнять важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. Он будет выступать своеобразным буфером между территорией жилого комплекса и участком по соседству, где в будущем также планируется жилая застройка», — рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что видовой состав растений подобран для создания декоративного эффекта в течение всего года. В весенне-летний период для жителей будут цвести декоративные яблони, черемухи и каштаны. В осенне-зимний период их заменят растения с яркой окраской листвы. Например, красные клены, белые березы, черемуха Маака, а также сосны и темнохвойные ели. Все растения выращены в специализированных питомниках и приспособлены к российскому климату. Высаживать будут деревья высотой от 4 до 8 м. Это здоровые и окрепшие растения в возрасте от 25 до 35 лет, которые хорошо приживаются на новом месте.

«Напомним, ЖК «Кварталы 21/19» расположен по адресу: Рязанский проспект, вл. 6а. Всего на участке площадью 19 га запланировано строительство 21 дома с озеленением всей прилегающей территории. На сегодняшний день корпуса №2, 3 и 5 (всего 660 квартир площадью 38 тыс. 442 кв. м) первой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Три корпуса второй очереди — №6, 8 и 9 — находятся в высокой стадии строительной готовности и будут сданы летом 2018 г. (680 квартир площадью 40,7 тыс. кв. м)», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе заключили, что также на территории жилого комплекса планируется построить несколько объектов социальной инфраструктуры — школы на 825 мест и трех детских садов на 415 мест. Строительство первого из трех детских садов на 100 мест практически завершено. Кроме того, проект жилого комплекса включает в себя подземный и наземные паркинги, многофункциональный комплекс с магазинами, офисами, коммерческими помещениями и фитнес-центром.