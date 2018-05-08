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Прокуратура отстояла право ветерана на новое жильё
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Прокуратура отстояла право ветерана на новое жильё 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области после вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны выдан сертификат на приобретение жилого помещения. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Установлено, что мужчина из с. Кабанье Калачинского района проживает в принадлежащем ему жилом доме, имеющем признаки аварийности. Исходя из заключения специализированной организации, обследовавшей его дом, сделан вывод о непригодности жилья для проживания. В этой связи ветеран войны обратился в орган местного самоуправления для признания его дома аварийным. Однако муниципальные чиновники, в нарушение требований закона, отказались рассматривать его заявление, мотивировав тем, что представленные документы не позволяют определить степень аварийности жилья. В связи с чем вопрос о признании его дома непригодным для проживания специализированной межведомственной комиссией вообще не рассматривался.
Тогда ветеран обратился в Калачинскую межрайонную прокуратуру Омской области, надзорное ведомство провело проверку и обратилось в суд, который удовлетворил исковое требование в полном объёме. После судебного разбирательства жилое помещение ветерана было признано не пригодным для проживания, он был включён в список граждан, претендующих на получение выплаты на приобретение нового жилья. Сейчас чиновники выдали ветерану жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение жилого помещения.
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